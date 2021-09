Da Redação

Jovem de Apucarana vence covid e volta pra casa após 22 dias

Após 22 dias hospitalizado, o estudante apucaranense Gabriel Rodrigo Maldonado dos Santos, de 18 anos, venceu a Covid-19 e está em casa com a família se recuperando. Do total de dias internado, 10, o jovem passou intubado na Santa Casa, de Londrina. A família e os amigos de Gabriel chegaram a fazer uma 'vaquinha' para ajudar a pagar os tratamentos contra a doença.

"Foram dias de muita angústia, sofrimento, mas acima de tudo de muita fé. Nunca pensamos em passar por isso. Um menino, de 18 anos, sem comorbidades. Gostaria de agradecer a todos que nos ajudaram e rezaram por nós. Agradeço a Deus por ter meu filho de volta. Eu sou grata a vida também", relata a mãe Lilian Maldonado.

Lilian conta que Gabriel se sentiu muito sozinho no hospital e ficou com medo de não ver mais a família. "Ao voltar para casa sua recuperação acelerou muito. Ele está andando e se recuperando aos poucos, graças a Deus e ao amor de muitos profissionais, que estiveram com a gente até agora. Vimos muita caridade e compaixão neste período. Até para os profissionais foi uma surpresa ver o quadro de saúde de um jovem agravar desta forma", acrescenta.