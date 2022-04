Da Redação

Jovem de Apucarana que morreu em acidente é identificado

Um jovem, de 20 anos, que morreu em um acidente neste sábado (16), entre Novo Itacolomi e Borrazópolis, foi identificado como João Victor Costa, de Apucarana.

continua após publicidade .

De acordo com informações de pessoas próximas, a família de João Victor também mora em Apucarana e ele servia o exército.

Ele e um amigo, João Victor da Silva Santos, de 16 anos, que também ficou ferido e foi levado para o Hospital de Borrazópolis, estavam em um VW Parati, que capotou na Rodovia do Milho (PR-170), nas proximidades da lanchonete Risca Faísca.

continua após publicidade .

Conforme dados colhidos pela PRE no local do acidente, a Parati trafegava na PR-170 no sentido Novo Itacolomi a Borrazópolis, quando ao atingir o KM 153 + 600 metros, capotou.

A morte do jovem causou comoção nas redes sociais:

"Meu Deus não acredito que você se foi tão cedo, meu sobrinho lindo. Joao Victor Costa .A tia sempre lembrará de você assim, com esse sorriso lindo. Nossa última foto junto no meu aniversário".

continua após publicidade .

"O irmão, faz isso comigo não, mano. Por favor, cara. Passamos tantas coisas juntos, soldado. Nos divertimos pra caramba, pra agora eu receber a notícia de que você morreu".

Com informações do Blog do Berimbau.