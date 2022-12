Jovem de Apucarana que morreu após capotamento é identificado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Mailto José Goncalves, de 26 anos

Um jovem morreu e outros dois ficaram feridos após capotamento na BR-369, próximo do Trópico de Capricórnio. O acidente aconteceu por volta das 3h da madrugada deste sábado (3). O rapaz que faleceu é morador de Apucarana. Ele já foi identificado pela família, que procurou o Instituto Médico Legal (IML). Trata-se de Mailto José Goncalves, de 26 anos.

continua após publicidade .

Equipes dos Bombeiros de Apucarana e Arapongas, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas. De acordo com os socorridas, o jovem que morreu foi ejetado do carro e o veículo ainda teria caído em cima dele

O resgate foi realizado, o rapaz foi entubado e levado para a ambulância do Samu, porém, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. Os socorristas realizaram as manobras de reanimação por aproximadamente 40 minutos, tentaram de tudo para salvar a vida dele, mas o jovem não resistiu e morreu.

continua após publicidade .

Os outros dois feridos foram levados para o Hospital da Providência, eles estavam conscientes no local e contaram que estavam retornando para Apucarana, pois são moradores da cidade, porém, o motorista teria perdido o controle da direção após ser fechado por outro veículo e o Palio capotou.

Após o capotamento o carro foi parar em um matagal próximo da rodovia. Mailto trabalhava como operador de bordado, era considerado um jovem muito educado, alegre e cheio de sonhos. Nas redes sociais, a comoção é grande.

"Poxa eu não estou acreditando nisso, ainda minha ficha ainda não caiu que você se foi. Uma tristeza uma dor no coração. Vai fazer muita falta aqui que Deus possa confortar a família nesse momento de dor"

continua após publicidade .

"Meu Deus, não dá pra acreditar que você faleceu, parecia que foi ontem a tarde que nós estávamos conversando, troquei ideia com você pelo WhatsApp, pra depois acontecer isso , não caiu a ficha ainda mano. Mais descansa em paz meu amigo que Deus cuide de você. Mailto Jose vamos sentir saudades"

fonte: Silvia Vilarinho/TNOnline O resgate foi realizado, o rapaz foi entubado e levado para a ambulância do Samu, porém, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória

Um outro acidente provocou a morte de uma jovem, de 28 anos, de Apucarana. Dyuliana Pirilli Silva, carinhosamente chamada de Dyuli, capotou o carro entre Kaloré e Marumbi. Ela está sendo velada na Capela Central e o sepultamento ocorre às 11h deste sábado no Cemitério Cristo Rei.

Siga o TNOnline no Google News