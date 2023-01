Jovem de Apucarana que fugiu de clínica é localizado

Da Redação

Alêf Yvens Godoi de Oliveira, de 20 anos, foi localizado nesta quinta-feira (12)

O apucaranense Alêf Yvens Godoi de Oliveira, de 20 anos, que estava desaparecido desde terça-feira (10), após fugir de uma clínica de reabilitação em Guarapuava, no Paraná, foi localizado nesta quinta-feira (12). O morador do Núcleo Habitacional Tancredo estava na mesma cidade em que sumiu, de acordo com a mãe Maria Aparecida Godoi.

No entanto, ela disse que ele está bem e que uma senhora o ajudou a retornar para Apucarana. "Ele estava na rodoviária pedindo dinheiro para comprar a passagem para voltar para nossa cidade, quando essa mulher colaborou com ele. Agradecemos a todos que ajudaram de alguma forma com a volta do meu filho", comenta a mãe.

SUmiço

Nesta quinta-feira (12) pela manhã a mãe estava desesperada sem notícias do filho e entrou em contato com a equipe do TNOnline. "Estamos desesperados atrás do Alêf. Quem puder compartilhar o seu desaparecimento, eu agradeço de coração. Não tivemos mais notícias dele desde que fugiu da clínica de reabilitação", comenta a mãe.

