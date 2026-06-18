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ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Jovem de Apucarana (PR) é preso no Paraguai suspeito de participar de mega-assalto a bancos

Rapaz de 23 anos foi capturado no país vizinho com equipamentos táticos; saiba mais

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 16:52:15 Editado em 18.06.2026, 16:55:47
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Jovem de Apucarana (PR) é preso no Paraguai suspeito de participar de mega-assalto a bancos
Autor Crime foi um dos maiores do país vizinho - Foto: Polícia Nacional do Paraguai

Um jovem de 23 anos, natural de Apucarana, no Norte do Paraná, foi preso nesta quinta-feira (18) no Paraguai, sob suspeita de envolvimento em um mega-assalto a três bancos e uma casa de câmbio. O rapaz foi detido durante uma operação policial em uma residência no bairro Loma III, em Minga Guazú, a cerca de 30 quilômetros de Foz do Iguaçu. Além do brasileiro, que já possui antecedentes criminais por roubo agravado e tráfico de drogas, os agentes prenderam dois paraguaios de 30 e 34 anos. O primeiro - um homem - era procurado por roubo com resultado de morte, e a segunda detida - uma mulher -, não possuía antecedentes criminais.

-LEIA MAIS: Ladrões fecham cidade e explodem três bancos em mega-assalto no Paraguai

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No esconderijo dos suspeitos, as autoridades apreenderam um arsenal e diversos equipamentos táticos que teriam sido utilizados no crime. Foram confiscados cinco coletes balísticos reforçados com placas metálicas, uma espingarda calibre 12, munições, toucas ninja, luvas, celulares, cartões bancários e dinheiro em espécie. A polícia também encontrou dispositivos conhecidos como "miguelitos", artefatos com pontas de metal frequentemente usados por criminosos para furar pneus de viaturas e facilitar a fuga. Até o momento, o valor levado não foi divulgado, mas a estimativa é de que o prejuízo chegue a milhões de guaranis.


Jovem de Apucarana (PR) é preso no Paraguai suspeito de participar de mega-assalto a bancos
AutorEquipamentos e armas apreendidas - Foto: Polícia Nacional do Paraguai


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O ataque que motivou a operação ocorreu na madrugada da última terça-feira (16), na cidade de Santa Rita, localizada a cerca de 70 quilômetros da fronteira com o Brasil. A ação orquestrada mobilizou mais de 20 criminosos fortemente armados, que utilizaram explosivos para invadir as agências. Durante o atentado, considerado um dos maiores da história do país vizinho, a quadrilha rendeu policiais e funcionários, roubou armamento de uma viatura e incendiou veículos para bloquear os acessos ao município. A suspeita sobre a participação de brasileiros ganhou força após testemunhas relatarem ter ouvido os assaltantes se comunicando em português, o que levou a polícia a investigar possíveis ligações do grupo com facções criminosas do Brasil, segundo o Comando Tripartite.

As apurações sobre a rede logística da quadrilha já haviam resultado em outras prisões no dia anterior. Na quarta-feira (17), outros dois paraguaios também foram detidos na cidade de Emboscada, próxima à capital Assunção. Na ocasião, a polícia recolheu celulares e uma mochila durante o cumprimento de mandados de busca, materiais que foram entregues ao Ministério Público para perícia. As autoridades de segurança seguem com as diligências para identificar os demais envolvidos e recuperar o montante roubado das instituições financeiras.


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Jovem de Apucarana (PR) é preso no Paraguai suspeito de participar de mega-assalto a bancos
AutorPresos durante operação no Paraguai - Foto: Polícia Nacional do Paraguai


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