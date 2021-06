Jovem de Apucarana morre de Covid quatro dias após internar

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Mais uma jovem apucaranense perdeu a vida para a Covid-19nesta terça-feira (01). Cassia de Jesus Dias, de 34 anos morreu por complicações da doença no Hospital da Providência, onde estava internada desde a última sexta-feira (29). Ela deixa o marido e duas filhas pequenas.

Cassia trabalhava costurando bonés, junto com a irmã. De acordo com a família, ela teria testado positivo para a doença há cerca de 15 dias. Na última sexta-feira a jovem passou mal e precisou ser hospitalizada. Nesta terça, ela não resistiu e morreu. Ainda de acordo com familiares, Cassia é a 3ª vítima fatal da Covid-19 na família.

Segundo informações da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o sepultamento está previsto para esta quarta-feira (02), as 9h30, no cemitério da Saudade, sem velório.

Nas redes sociais, amigos de Cássia demonstraram comoção com a morte precoce dela. Uma amiga escreveu:

“Realmente a vida não nos pertence, sem chão com mais essa perda na familia! Vai em paz Cassia De Jesus Dias. Uma pessoa sempre sorridente, feliz que fazia de tudo pelas suas filhas e família. Sem palavras. Muita força Cintia Dias e família para passar por esse momento tão difícil. Mais uma vítima desse vírus maldito, até quando meu Deus”, postou.

“Não era para nos deixar amiga Cassia De Jesus Dias, não era hora ainda. Não tá certo, tinha tanta coisa ainda pra viver, que saudade vai deixar aqui. Não dá pra acreditar, o céu hoje está lindo porque recebeu você. Obrigada Deus porque me deu a oportunidade de conhecer essa pessoa fenomenal”, escreveu outra amiga, em homenagem.