Jovem de Apucarana é preso com carro roubado em assalto na região

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um homem, de 22 anos, foi preso nesta quarta-feira (22), na Avenida Santa Catarina, no Jardim Apucarana, com um carro roubado no dia 15 de fevereiro, em Tamarana, na região de Londrina. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM).

continua após publicidade .

O veículo, um VW Voyage prata equipado com rastreador, foi levado durante um assalto a mão armada ocorrido na PR-445. O rastreio indicou o local onde o carro estava estacionado, mas as placas estavam trocadas.

-LEIA MAIS: PM apreende crack no Jardim Apucarana; quatro jovens foram presos

continua após publicidade .

No entanto, os policiais se aproximaram de um homem que saía de uma casa nas proximidades e que passou a olhar o carro como se fosse dele. Ao ser abordado, o suspeito não soube explicar sobre a origem do veículo e desconversou.

Porém, ele foi questionado novamente e desta vez, ele disse aos policiais que o Voyage era de uma mulher que mora em Londrina e que ele iria colocar películas nos vidros para ela. Por conta da suspeita, neste momento, os policiais realizaram buscas na casa com o intuito de encontrar a chave do carro, que foi localizada, além de um par de placas falsas, oito gramas de maconha e R$ 1.297.

Diante dos fatos, o homem foi detido pelos crimes de receptação e foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP).

Siga o TNOnline no Google News