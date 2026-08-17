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MEDALHA DE OURO

Jovem de Apucarana é campeã brasileira de taekwondo em Brasília

Nataly Carolina Lamas de Campo, 20 anos, conquistou o primeiro lugar pela sua categoria no Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jovem de Apucarana é campeã brasileira de taekwondo em Brasília
Autor Nataly Carolina Lamas de Campo foi medalha de ouro em Brasília - Foto: Divulgação

A atleta apucaranense Nataly Carolina Lamas de Campo, 20 anos, foi campeã brasileira na última quinta-feira (13) ao competir o Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo, realizado em Brasília (DF). Ela disputou a competição pela categoria adulto feminino (até 57 kg e faixa coloria).

-LEIA MAIS: Prazo para inscrições em processos seletivos de Apucarana começa nesta segunda

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Representando a academia Andrade Taekwondo, Nataly lutou contra três adversárias, sendo duas de Minas Gerais e uma de Goiás.

Para o professor da equipe apucaranense e treinador de Nataly, Eduardo de Andrade Clarentino, a jovem atleta vem se tornando uma grande promessa na modalidade. "Ela está se desenvolvendo muito rápido e vem se destacando desde o começo do ano, quando foi campeã norte paranaense. É uma atleta muito dedicada e está colhendo o que plantou", comentou o treinador.

Além de Nataly, também representaram a cidade de Apucarana os atletas Paulo Vinicius Correa e Gabriel Fernandes Lamas. A equipe se prepara agora para o Brazil Open, competição que acontece no mês de setembro, em Londrina, e é considerado o maior campeonato de taekwondo da América Latina.

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Jovem de Apucarana é campeã brasileira de taekwondo em Brasília
AutorFoto: Divulgação


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