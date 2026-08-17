Jovem de Apucarana é campeã brasileira de taekwondo em Brasília
Nataly Carolina Lamas de Campo, 20 anos, conquistou o primeiro lugar pela sua categoria no Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo
A atleta apucaranense Nataly Carolina Lamas de Campo, 20 anos, foi campeã brasileira na última quinta-feira (13) ao competir o Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo, realizado em Brasília (DF). Ela disputou a competição pela categoria adulto feminino (até 57 kg e faixa coloria).
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Representando a academia Andrade Taekwondo, Nataly lutou contra três adversárias, sendo duas de Minas Gerais e uma de Goiás.
Para o professor da equipe apucaranense e treinador de Nataly, Eduardo de Andrade Clarentino, a jovem atleta vem se tornando uma grande promessa na modalidade. "Ela está se desenvolvendo muito rápido e vem se destacando desde o começo do ano, quando foi campeã norte paranaense. É uma atleta muito dedicada e está colhendo o que plantou", comentou o treinador.
Além de Nataly, também representaram a cidade de Apucarana os atletas Paulo Vinicius Correa e Gabriel Fernandes Lamas. A equipe se prepara agora para o Brazil Open, competição que acontece no mês de setembro, em Londrina, e é considerado o maior campeonato de taekwondo da América Latina.