Jovem de Apucarana conquista medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu

O apucaranense Benício Michelin Cunha, de 17 anos, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu, disputado no último final de semana, no Ginásio Poliesportivo José Corrêa, em Barueri (SP). O atleta garantiu o terceiro lugar na categoria juvenil até 64 quilos em um evento que se consolida como um dos maiores do país, reunindo mais de oito mil competidores. Durante a campanha no torneio nacional, o jovem disputou três combates, conquistando duas vitórias por finalização e sofrendo apenas uma derrota por pontos.

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A trajetória de Benício no esporte é recente, mas já apresenta números expressivos. O jovem iniciou a prática da modalidade em junho do ano passado, sob o comando do professor Paulo Sschalffler, e desde então realizou 37 lutas entre torneios regionais e nacionais. Apenas em competições de âmbito regional, o atleta já soma 34 vitórias em sua categoria.

O desempenho em Barueri foi comemorado pela família e equipe, dado o grau de dificuldade do evento. O pai do lutador, Luis Paulo Cunha — conhecido no meio esportivo local como "Tio Patinhas", com passagens como atleta profissional pelo Roma Esporte Apucarana e pelo Apucarana Futsal —, avaliou o resultado como uma grande conquista. Ele destacou que a competição nacional é extremamente forte e reúne os principais talentos da modalidade, valorizando ainda mais a presença do filho no pódio.