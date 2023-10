Jovem de Apucarana com síndrome de Down protagoniza filme nacional

A estudante de Apucarana (PR), Luiza Acosta, de 21 anos, vai começar carreira de atriz nos cinemas. Ela foi selecionada para o elenco do longa-metragem “Colegas e o Herdeiro”, também conhecido como “Colegas 2”, um filme no estilo road movie, que é a continuação do premiado filme “Colegas” lançado em 2012, sucesso de público e crítica, que marcou a história do cinema brasileiro com seus protagonistas com síndrome de Down.

No longa, um grupo de amigos embarca em uma divertida viagem rumo à Punta del Este, no litoral do Uruguai, para se hospedar em um hotel que um dos protagonistas teria recebido em uma herança. As gravações acontecem no Rio Grande do Sul e no Uruguai. Luiza já está em Porto Alegre (RS) desde a última sexta-feira (6) e já começou a gravar as tomadas do filme.

A mãe da jovem estudante de Publicidade e Propaganda, Fabíola Acosta, acompanha a filha durante o período de gravação. Para ela, trata-se de mais um sonho sendo realizado. “A Luiza é fã deste filme, que foi um verdadeiro marco para as pessoas com Down no Brasil. Parte dos atores do primeiro filme também vai atuar no segundo, então, imagina a felicidade de quem vai trabalhar ao lado dos seus ídolos”, conta.

A rotina de gravação é intensa. Serão 40 dias de trabalho nas locações. Fabíola conta que, durante esse período, a rotina de Luiza será intensa. “Ela tem as aulas da faculdade para fazer ainda. Antes de viajarmos, ela avisou à universidade sobre o filme e seus professores vão enviar as atividades e também os conteúdos das aulas de forma online, para que ela não seja prejudicada nos estudos”, salienta.

O filme é dirigido pelo cineasta Marcelo Galvão, que também foi o diretor do primeiro longa. “Eu resolvi fazer esse (filme) porque tive um tio que tinha síndrome de Down e sempre quis fazer um filme, mas queria que fosse algo com atores com Down e não sobre a Síndrome de Down. Uma aventura, uma comédia”, salienta o diretor. Veja abaixo entrevista dele com a atriz apucaranense.

Para o segundo filme, o cineasta afirma que a expectativa é alta. “O elenco do primeiro filme é fantástico e agora, no 'Colegas 2', estou conhecendo muita gente incrível, como a Luiza, que é uma das protagonistas do filme”, conta. O filme ainda conta com os atores Breno Viola, Ariel Goldenberg e Rita Pokk.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o elenco apresenta a mais nova atriz do projeto. “Bem-vinda, Luiza. Valeu por estar aqui com a gente no elenco do filme 'Colegas 2'”, afirma a atriz Rita Pokk. Veja abaixo

No filme, Luiza Acosta vai dar vida à personagem Letícia, uma jovem aventureira que foge de um instituto que cuida de pessoas com síndrome de Down. Junto de mais seis amigos, eles embarcam em uma aventura até o Uruguai, onde o personagem Stalone (Ariel Goldenberg) teria herdado um hotel de sua família. O grupo de amigos decide fugir para ir atrás da herança de Stalone.

Letícia tem a alma de aventureira e está sempre encorajando seus companheiros. Além de ser a única personagem que fala espanhol – idioma oficial do Uruguai -, o que fará com que Luiza também atue falando o idioma do país vizinho. “A Luiza já está trabalhando no filme e está muito feliz. Estou aqui acompanhando e dando um suporte. Não podemos contar muitos detalhes, porque o resultado final, queremos que as pessoas vejam no cinema e nos streamings”, acrescenta mãe Fabíola Acosta.

O primeiro filme "Colegas" está no catálogo da Netflix, onde foi um grande sucesso de público e também de crítica.

