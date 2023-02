Jovem de 28 anos comemora fim do tratamento contra o câncer

Da Redação

A paciente Thais Aparecida Riba de Borrazópolis, familiares e equipe da Unidade de Tratamento do Câncer do Hospital da Providência celebraram em dose dupla a conclusão dos tratamentos de quimioterapia e radioterapia da paciente.

A paciente de 28 anos foi diagnosticada com neoplasia de colo uterino e contou também com o apoio emocional da equipe durante o tratamento. “Por várias vezes pensei em desistir e a equipe sempre me apoiou para que eu não desistisse do tratamento, eu aprendi a ser amada depois que entrei aqui, por toda vida sempre fui mais fechada, não aprendi a dar nem receber amor e quando cheguei aqui me senti tão amada e aprendi a valorizar as coisas simples”, afirma.



A persistência e a vitória de Thais foram celebradas em dois dias. ”Toquei o sino da esperança e foi o dia mais feliz da minha vida e, um dia após, estou realizando minha última radioterapia, estou ainda mais feliz, sou uma vencedora, não tenho como expressar minha gratidão”, agradece a paciente.

Antes da construção do setor de radioterapia do Hospital da Providência, alguns pacientes que precisavam dos dois tratamentos, realizavam a quimioterapia em Apucarana e aguardavam na fila de espera para realizar as sessões radioterapia na cidade de Londrina e, hoje é possível o tratamento simultâneo contra o câncer na Unidade.



