Jovem de 27 anos é presa por embriaguez após acidente em Apucarana

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada, na noite deste domingo (2), após um acidente de trânsito ser registrado na área central da cidade. A motorista de um veículo Citroen colidiu contra a traseira de um Honda Civic e foi presa por embriaguez ao volante.

continua após publicidade

De acordo como o boletim de ocorrência, as autoridades foram acionadas por populares por volta das 20h05, na Avenida Curitiba. A jovem de 27 anos foi abordada e apresentava sinais visíveis de embriaguez. Além disso, a mulher dirigia com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

- LEIA MAIS: PM prende três suspeitos de tráfico de drogas no Jardim Colonial

continua após publicidade

Conforme os militares, o condutor do Honda Civic não sofreu ferimentos e estava com a habilitação em dia. No entanto, o carro estava com o licenciamento vencido. Os PMs fizeram o teste do bafômetro que acusou 0,89 mg/l na condutora do Citroen, e 0,00 mg/l no homem.

Diante da situação, os militares fizeram as notificações administrativas cabíveis e encaminharam a jovem de 27 anos para a 17ª Subdivisão de Polícia.

Siga o TNOnline no Google News