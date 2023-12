Jovem de 26 anos fratura o pé ao cair de moto em Apucarana

Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 8h desta quinta-feira (28) pelo Corpo de Bombeiros. Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi solicitada para atender a uma queda de moto no Jardim Morada do Sol, em Apucarana, norte do Paraná.

De acordo com as informações da corporação, uma mulher de 26 anos trafegava pela Rua Cesar Marcos Navia quando perdeu o controle da moto que conduzia, uma Honda Biz, e sofreu uma queda.

A equipe de reportagem do TnOnline apurou com o Corpo de Bombeiros que a vítima sofreu ferimentos nos braços e nas pernas, além de uma fratura no pé direito.

Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos à vítima no local e, na sequência, a encaminharam para o Hospital da Providência para receber os devidos cuidados.

