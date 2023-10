Jovem de 24 anos fica ferido após levar tiro em Apucarana

Um jovem de 24 anos ficou ferido após levar um tiro na madrugada desta quarta-feira (11), em Apucarana, no norte do Paraná. Segundo informações da Polícia Militar (PM), o jovem foi atingido por um projétil de arma de fogo na região das costas.

A vítima se encontrava em uma residência localizada na rua Albino Ganassin, no Loteamento Jardim Colonial, quando os PMs foram acionados. No entanto, de acordo com os policiais, o jovem foi atingido pelos disparos na Avenida Aviação. Segundo a Polícia Militar, a vítima não soube dar detalhes a respeito do autor dos disparos.

Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou atendimento médico no local. Por conta dos ferimentos, o jovem foi encaminhado para o Hospital da Providência.

