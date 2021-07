Da Redação

Jovem de 24 anos é preso com mandado judicial em aberto

A Polícia Militar de Apucarana prendeu nesta terça-feira (27), um jovem, de 24 anos, com um mandado judicial em aberto, no Jardim Colonial II.

A equipe do setor de Inteligência da PM se deslocou ao endereço e ao chegar no local precisou abriu um portão de lata, o que causou barulhos, e abordou as pessoas que estavam na primeira casa do terreno. Os vizinhos disseram à equipe que o homem que eles procuravam estava na residência dos fundos.

Chegando à casa informada, a PM localizou o foragido, deu voz de abordagem, mas não foi acatada. Conforme o boletim, foi necessário utilizar de força física com meios de imobilização para conter a reação do jovem. Ele foi encaminhado para a 17ª SDP.