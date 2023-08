Jovem de 23 anos sofre fratura após atropelamento em Apucarana

Uma jovem de 23 anos foi atropelada por um carro no início da manhã desta quarta-feira (23), em Apucarana. O caso ocorreu na Rua Panamá, no Jardim Diamantina, em frente a Paróquia Cristo Rei.

Informações apuradas no local pela reportagem do site TNOnline, apontam que a jovem sofreu uma fratura na perna esquerda. Equipes do Siate do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento a jovem, que foi socorrida e encaminhada até o hospital da Providência.

Ela foi atropelada por um veículo Chevrolet Vectra, que era conduzido por um homem que prestou socorro a vítima. O motorista, não teve ferimentos.

Outro acidente

Motorista de Kombi fica ferido em acidente com caminhão de Apucarana

Um homem ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente na rodovia BR-376, em Jandaia do Sul, no Norte do Paraná. A colisão entre uma Kombi e um caminhão foi registrada no início da manhã desta quarta-feira (23).

Conforme as primeiras informações apuradas, o condutor da Kombi seria morador de Jandaia do Sul. Ele teria saído de madrugada do Ceasa para trabalhar. No entanto, quando foi cruzar o trevo de acesso ao município foi atingido pelo caminhão, que possuí placas de Apucarana.

O condutor da Kombi, que ainda não foi identificado, ficou preso nas ferragens. O estado de saúde do motorista é considerado grave. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros atendem a ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi chamada.







