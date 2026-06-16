Jovem de 23 anos é socorrido após cair de andaime de três metros em Apucarana

Um homem de 23 anos precisou de atendimento médico de urgência após cair de um andaime com aproximadamente três metros de altura no distrito de Vila Reis, localizado na cidade de Apucarana (PR), nesta terça-feira (16). O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionado para prestar o socorro e realizou os primeiros procedimentos de estabilização ainda no local do acidente.

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Durante a avaliação preliminar, a equipe de resgate constatou que a vítima sofreu uma contusão devido ao impacto da queda e se queixava de dores intensas. Apesar da altura, os socorristas não identificaram fraturas no primeiro momento. Para garantir a segurança e evitar o agravamento do quadro clínico durante o transporte, o rapaz foi devidamente imobilizado e, em seguida, encaminhado para avaliação médica detalhada no Hospital da Providência.