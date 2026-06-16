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VILA REIS

Jovem de 23 anos é socorrido após cair de andaime de três metros em Apucarana

Vítima foi imobilizada no local pelo Corpo de Bombeiros e apresentava uma contusão devido ao impacto da queda

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 20:28:22 Editado em 16.06.2026, 20:28:17
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Jovem de 23 anos é socorrido após cair de andaime de três metros em Apucarana
Autor Acidente ocorreu nesta terça-feira (16) - Foto: TNOnline

Um homem de 23 anos precisou de atendimento médico de urgência após cair de um andaime com aproximadamente três metros de altura no distrito de Vila Reis, localizado na cidade de Apucarana (PR), nesta terça-feira (16). O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionado para prestar o socorro e realizou os primeiros procedimentos de estabilização ainda no local do acidente.

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Durante a avaliação preliminar, a equipe de resgate constatou que a vítima sofreu uma contusão devido ao impacto da queda e se queixava de dores intensas. Apesar da altura, os socorristas não identificaram fraturas no primeiro momento. Para garantir a segurança e evitar o agravamento do quadro clínico durante o transporte, o rapaz foi devidamente imobilizado e, em seguida, encaminhado para avaliação médica detalhada no Hospital da Providência.

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acidente de trabalho Apucarana atendimento médico de urgência imobilização de vítimas queda de andaime Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma
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