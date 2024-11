Jovem de 23 anos é encaminhada a UPA após acidente em Apucarana

Um acidente de trânsito ocorrido em um bairro de Apucarana, norte do Paraná, mobilizou socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, na tarde deste sábado (26). Conforme a corporação, a ocorrência foi registrada por volta das 13h12.

Duas motos, sendo uma Honda Biz 125 e uma Honda Titan 160, colidiram na Rua Carlos de Carvalho, no bairro Jardim Ponta Grossa. Não há detalhes de como o acidente aconteceu.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, uma jovem de 23 anos ficou ferida no acidente. Ela recebeu os primeiros cuidados no local e, na sequência, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A vítima sofreu ferimentos leves.

