Jovem de 23 anos cruza preferencial e sofre acidente em Apucarana

Uma motociclista, de 23 anos, ficou ferida na noite desta sexta-feira (16), por volta das 19h45, após se envolver em um acidente de trânsito com um carro no cruzamento da Avenida Zilda Seixas do Amaral com a Rua José Ferragine, no Parque Industrial Norte, em Apucarana, no norte do Paraná.

O Siate do Corpo de Bombeiros foi ao local e atendeu a jovem, que sofreu ferimentos considerados leves. De acordo com os socorristas, ela foi encaminhada com suspeita de fratura no braço esquerdo para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Segundo relatou o motorista do carro, modelo Ford Ka, a motociclista seguia pela avenida e cruzou a preferencial, atingindo a lateral do veículo.

A Polícia Militar também foi ao local e registrou um boletim de acidente.

