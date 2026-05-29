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INVESTIGAÇÃO

Jovem de 22 anos sofre golpes de faca em bairro de Apucarana

Vítima conseguiu pedir socorro a um amigo e foi levada à UPA; autor do crime fugiu sem ser identificado

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.05.2026, 08:18:11 Editado em 29.05.2026, 08:18:08
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Jovem de 22 anos sofre golpes de faca em bairro de Apucarana
Autor Jovem foi esfaqueado na madrugada desta sexta-feira - Foto: Reprodução

Um rapaz de 22 anos deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana, no centro da cidade, na madrugada desta sexta-feira (29) após ser alvo de um ataque a facadas. O crime ocorreu enquanto a vítima caminhava pelas ruas do Residencial Sumatra.

-LEIA MAIS: Mulher é agredida com cano e roubada ao sair de academia em Apucarana

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De acordo com as informações registradas pela Polícia Militar, o jovem relatou que foi surpreendido por um homem que se aproximou repentinamente, desferiu vários golpes contra o seu tórax e fugiu logo em seguida.

Mesmo ferido, o rapaz conseguiu ir até a casa de um conhecido para pedir ajuda. Foi essa pessoa que o socorreu e o levou de carro até a unidade de saúde para receber atendimento médico de urgência.

A PM foi informada sobre o caso na porta da própria UPA por agentes da Guarda Civil Municipal. Em conversa com a equipe policial no leito, a vítima afirmou que não conseguiu reconhecer o agressor e disse desconhecer completamente o motivo do ataque.

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O jovem foi orientado pelos policiais sobre os procedimentos legais e o registro do caso, que agora deve ser investigado para apurar a autoria e a motivação da tentativa de homicídio.

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Apucarana ataque a facadas POLICIA MILITAR segurança pública tentativa de homicídio Unidade de Pronto Atendimento
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