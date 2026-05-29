Jovem de 22 anos sofre golpes de faca em bairro de Apucarana

Um rapaz de 22 anos deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana, no centro da cidade, na madrugada desta sexta-feira (29) após ser alvo de um ataque a facadas. O crime ocorreu enquanto a vítima caminhava pelas ruas do Residencial Sumatra.

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De acordo com as informações registradas pela Polícia Militar, o jovem relatou que foi surpreendido por um homem que se aproximou repentinamente, desferiu vários golpes contra o seu tórax e fugiu logo em seguida.

Mesmo ferido, o rapaz conseguiu ir até a casa de um conhecido para pedir ajuda. Foi essa pessoa que o socorreu e o levou de carro até a unidade de saúde para receber atendimento médico de urgência.

A PM foi informada sobre o caso na porta da própria UPA por agentes da Guarda Civil Municipal. Em conversa com a equipe policial no leito, a vítima afirmou que não conseguiu reconhecer o agressor e disse desconhecer completamente o motivo do ataque.

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O jovem foi orientado pelos policiais sobre os procedimentos legais e o registro do caso, que agora deve ser investigado para apurar a autoria e a motivação da tentativa de homicídio.