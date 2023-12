Jovem de 22 anos é preso pela Rotam por tráfico em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um jovem de 22 anos foi preso pela equipe da Rotam da Polícia Militar (PM) nesta segunda-feira (4) na Vila Nova, em Apucarana, norte do Paraná. Diversas drogas foram apreendidas.

A polícia informou que descobriu como o criminoso estava agindo para comercializar os entorpecentes. Segundo uma denúncia, o rapaz era chamado pelos usuários em uma área de mata no fundo da casa dele, localizada na Rua Augusto Weiand.

Com as informações, a Rotam realizou um cerco e se aproximou do local. O traficante tentou pular o muro da casa onde mora, mas não conseguiu fugir e foi abordado pelos policiais militares. O jovem tinha em um de seus bolsos muitas notas, totalizando R$ 142,00.

A polícia também realizou buscas na residência e encontrou 40 porções de crack num forro, em uma área externa, e um tablete de maconha no cano da privada de um banheiro, informaram os policiais.

Uma balança de precisão e dois celulares também foram localizados pela PM. Os objetos e entorpecentes foram apreendidos. O jovem foi preso e encaminhado para a delegacia de Apucarana.

