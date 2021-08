Da Redação

Jovem de 22 anos é preso com maconha em Apucarana

Um homem, de 22 anos, foi preso em Apucarana na noite desta quarta-feira (4), no Jardim Colonial, com maconha. Em patrulhamento, a Polícia Militar viu um veículo em atitude suspeita. Foi feito acompanhamento tático com sinais luminosos e sirene. O condutor e o passageiro foram revistados pela equipe. Na busca pessoal, conforme o boletim, nada de ilícito foi encontrado.

No entanto, dentro do carro, foi localizada uma porção de maconha, pesando 1.8 gramas. Diante dos fatos, o jovem, que assumiu ser dono da droga, foi encaminhado ao cartório da PM para realização de termo circunstanciado. O veículo, de acordo com a PM, não tinha pendências e foi entregue ao amigo que estava junto durante a abordagem.