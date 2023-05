Jovem de 22 anos é atropelada por carro em Apucarana

Da Redação

Siate do Corpo de Bombeiros em atendimento à vítima

Uma jovem, de 22 anos, foi atropelada por um carro no final da tarde desta quinta-feira (18), na Rua Pau-D'alho, no Núcleo Habitacional Afonso Alves de Camargo, em Apucarana, no norte do Paraná.

O Siate do Corpo de Bombeiros socorreu a vítima, que sofreu ferimentos considerados leves, de acordo com os socorristas. Ela foi encaminhada com dores no crânio para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O condutor do carro, modelo Fiat Uno, relatou que o sol atrapalhou sua visão e ele não enxergou a pedestre.

fonte: TNOnline Jovem de 22 anos ficou ferida no acidente

Outra ocorrência

