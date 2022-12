Jovem de 21 anos morre após acidente na BR-376, em Apucarana

Da Redação

Murilo Augusto Gouveia Imbergue.

Um jovem, de 21 anos, morreu e um casal ficou em estado gravíssimo após acidente entre duas motos. A colisão aconteceu no final da noite desta quarta-feira (14), na BR-376 no km 229, próximo à entrada do Distrito do Pirapó em Apucarana, no norte do Paraná.

Conforme a polícia, a batida envolveu duas motocicletas, uma Honda CB 300 e uma Kawasaki 900 cilindradas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, porém, o rapaz morreu no local e um casal, que seria de Apucarana, ficou gravemente ferido.

O casal estava na moto Honda CB 300 e, a princípio, no acostamento. Ao acessar a rodovia sentido Cambira, aconteceu a batida. Segundo a perícia, após o impacto, as motocicletas teriam sido arremessadas a pelo menos 100 metros.

De acordo com o socorrista, o homem e a mulher que estavam na moto sofreram fratura de fêmur e outros ferimentos graves. Eles foram levados para o Hospital da Providência. O jovem que estava na Kawasaki chegou a ser socorrido pela equipe avançada do Samu, mas não resistiu aos graves ferimentos e morreu dentro da ambulância.

O jovem que morreu é de Mandaguari e foi identificado como Murilo Augusto Gouveia Imbergue. Na manhã desta quinta-feira (15), a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Equipes da Polícia Civil, Polícia Científica, Instituto Médico Legal (IML) e Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência.

