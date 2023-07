Jovem de 21 anos fica ferido após acidente na Avenida Minas Gerais

Um acidente de trânsito que envolveu dois carros, registrado na noite desta quarta-feira (19), deixou um motorista, de 21 anos, ferido no cruzamento da Avenida Minas Gerais e da Rua Firman Neto, em Apucarana, no norte do Paraná. Veja o vídeo abaixo.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi ao local e atendeu o jovem. Segundo os socorristas, ele conduzia um VW Gol e teve uma lesão em crânio, ferimentos considerados leves. A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O outro carro, um Ford Ka, era ocupado por um motorista que recusou atendimento médico, de acordo com os socorristas do Siate. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local e apura as causas do acidente. Segundo testemunhas, o Gol teria saído de um posto de combustíveis e cruzado a avenida, quando foi atingido pelo Ka.





