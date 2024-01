Jovem de 21 anos fica ferido após acidente de moto em Apucarana

Um jovem de 21 anos ficou ferido após se envolver em um acidente entre um carro e uma moto, na tarde desta quarta-feira (3), na Rua Rafael Sorpile, no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana (PR). Segundo informações apuradas no local do acidente, a vítima estava na moto quando colidiu com um carro, na região conhecida como "chacrinha".

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Veículo da Sanepar furtado em Ortigueira é recuperado em Apucarana

A batida causou ferimentos no joelho e escoriações no jovem que foi encaminhado pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) do Corpo de Bombeiros à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ele não corre risco de morrer. Já o motorista do outro veículo não se feriu. Quando a equipe de socorristas e Polícia Militar (PM) chegou ao local, os veículos já haviam sido removidos.

Siga o TNOnline no Google News