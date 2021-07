Da Redação

Jovem de 21 anos fica desacordada durante colisão no Jaboti

Na noite deste domingo (25), um Gol duas portas colidiu frontalmente com um poste na Avenida Jaboti, próximo ao Residencial Casarin, em Apucarana. Conforme informações da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou socorro às vítimas, no carro havia um casal, um homem e uma mulher, ambos de 21 anos.

Ainda conforme o Samu, o jovem, que estava conduzindo o veículo, estava aguardando atendimento e a mulher estava desacordada, com um corte na cabeça. No para-brisas, segundo o Samu, havia sinal de teia de aranha, indicando que a jovem teria batido a testa durante o acidente.

Ambos foram encaminhados ao Hospital da Providência para tomografia. Pela madrugada, a equipe do Samu retornou ao local para levar outro paciente e os exames indicaram que tinha acontecido nada de mais grave. Porém, a mulher ficou de observação, pois não recordava o que aconteceu.