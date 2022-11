Jovem de 21 anos é preso com porções de maconha no Jardim Colonial

Da Redação

As drogas e um celular foram apreendidos pela polícia

Um jovem, de 21 anos, foi preso nesta quinta-feira (17) pelo crime de tráfico de drogas em Apucarana, na Rua Tapuias, na região do Jardim Colonial.

Segundo o Soldado Pacheco, a abordagem aconteceu após o suspeito demonstrar nervosismo. "Vimos um grupo de jovens em atitude suspeita, um deles estava saindo de uma casa e ficou nervoso ao ver a viatura. Nós abordamos e encontramos uma porção de maconha no bolso da jaqueta dele. Os demais foram liberados", informou.

Ainda de acordo com o policial, mais porções de maconha foram encontrados no interior da residência. "A mãe do rapaz autorizou entrar no quarto do menino e localizamos mais duas porções da mesma substância. Estavam em saco plástico para comercialização. Também haviam outros saquinhos ao lado dos entorpecentes", revelou.

Diante do flagrante, o suspeito foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana. As drogas e um celular foram apreendidos.

