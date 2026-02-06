Jovem de 21 anos é atendida pelo Samu após ser atropelada no centro de Apucarana
Vítima teve contusão em um dos joelhos e foi encaminhada ao UPA
Uma jovem de 21 anos ficou ferida após ser atropelada por um carro na Praça Interventor Manoel Ribas, na área central de Apucarana (PR). A ocorrência foi registrada nesta sexta-feira (06).
Segundo apurado pelo TNOnline, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) passavam pelo local quando o acidente aconteceu e pararam para prestar os primeiros socorros. Ela estava consciente e orientada, mas com uma contusão em um dos joelhos. Por isso, foi encaminhada pela ambulância do Samu à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para passar por uma avaliação mais completa.
