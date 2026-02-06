Leia a última edição
COLISÃO

Jovem de 21 anos é atendida pelo Samu após ser atropelada no centro de Apucarana

Vítima teve contusão em um dos joelhos e foi encaminhada ao UPA

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.02.2026, 16:18:35 Editado em 06.02.2026, 16:18:30
Jovem de 21 anos é atendida pelo Samu após ser atropelada no centro de Apucarana
Autor O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado - Foto: TNOnline

Uma jovem de 21 anos ficou ferida após ser atropelada por um carro na Praça Interventor Manoel Ribas, na área central de Apucarana (PR). A ocorrência foi registrada nesta sexta-feira (06).

Segundo apurado pelo TNOnline, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) passavam pelo local quando o acidente aconteceu e pararam para prestar os primeiros socorros. Ela estava consciente e orientada, mas com uma contusão em um dos joelhos. Por isso, foi encaminhada pela ambulância do Samu à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para passar por uma avaliação mais completa.

acidente de transito Apucarana atropelamento notícias locais Samu SAÚDE
