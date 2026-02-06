Jovem de 21 anos é atendida pelo Samu após ser atropelada no centro de Apucarana

Uma jovem de 21 anos ficou ferida após ser atropelada por um carro na Praça Interventor Manoel Ribas, na área central de Apucarana (PR). A ocorrência foi registrada nesta sexta-feira (06).

Segundo apurado pelo TNOnline, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) passavam pelo local quando o acidente aconteceu e pararam para prestar os primeiros socorros. Ela estava consciente e orientada, mas com uma contusão em um dos joelhos. Por isso, foi encaminhada pela ambulância do Samu à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para passar por uma avaliação mais completa.

