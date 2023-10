Jovem de 21 anos é assassinado com três tiros em Apucarana

PM está no local do crime

Samu esteve no local e confirmou o óbito

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na noite deste domingo (22) na Vila Reis, em Apucarana. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o rapaz já estava morto quando os socorristas chegaram.

Segundo as primeiras informações obtidas pela reportagem no local junto à Polícia Militar (PM), o assassinato ocorreu após uma briga na Rua Zulmira. A vítima foi morta com três tiros após uma discussão entre dois homens. A vítima foi identificada como Carlos Manoel da Silva Macedo.

O autor do homicídio fugiu do local e está sendo procurado pela PM.

O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para recolher o corpo, assim como a Polícia Científica e investigadores da 17ª Subdivisão Policial (SDP) para dar início às investigações.

Foto por TNOnline Polícia Civil está no local ouvindo testemunhas

