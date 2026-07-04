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ASSÉDIO

Jovem de 20 anos sofre importunação sexual a caminho de casa em Apucarana

Mulher correu para casa e pediu ajuda ao companheiro após sofrer o assédio

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.07.2026, 07:46:48 Editado em 04.07.2026, 07:46:35
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Jovem de 20 anos sofre importunação sexual a caminho de casa em Apucarana
Autor O crime ocorreu na Avenida Santa Catarina, em um trecho com pouca iluminação. - Foto: Reprodução

Uma jovem de 20 anos foi vítima de importunação sexual na madrugada deste sábado (04) no bairro Jardim Apucarana, em Apucarana (PR). A mulher caminhava de volta para casa, após sair do trabalho, quando um homem dentro de um carro parou ao seu lado, com as calças abaixadas, e passou a exibir os órgãos genitais. O crime ocorreu na Avenida Santa Catarina, em um trecho com pouca iluminação.

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De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar, instantes antes do assédio, um primeiro veículo de características não identificadas já havia parado e oferecido carona, que foi prontamente recusada. Logo em seguida, um segundo automóvel, descrito como semelhante a um Volkswagen Gol, passou pela jovem, fez um retorno e estacionou mais à frente. O motorista, já com as calças arriadas, cometeu o ato obsceno enquanto perguntava à vítima informações sobre a localização da rodoviária da cidade.

Em estado de pânico, a jovem correu até sua residência em busca de abrigo. Ao chegar, ela relatou o ocorrido ao seu companheiro, que imediatamente acionou a Polícia Militar via telefone de emergência.

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Aos policiais, a vítima conseguiu descrever o autor do crime como um homem de estatura baixa, pele parda e barba completa. Ele vestia calça jeans e um boné preto com um desenho vermelho, mas, devido ao nervosismo, a jovem não conseguiu se recordar da cor da camiseta. Com base nessas características, a equipe policial realizou patrulhamentos pelas imediações da avenida, porém o suspeito não foi localizado.

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