Jovem de 20 anos fica ferido após queda de moto em Apucarana

Um jovem de 20 anos ficou ferido após sofrer uma queda de moto na manhã desta sexta-feira (22) em Apucarana, no norte do Paraná. O acidente aconteceu nas proximidades da represa do Schmidt, na zona norte da cidade.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) compareceu no local para prestar atendimento. De acordo com os atendentes, o homem estava consciente e teve apenas ferimentos leves. Ele estava com dor lombar e com um trauma no pé, segundos os socorristas.

Ainda conforme as informações do Siate, o homem caiu de moto enquanto trafegava pela pista. Ele recebeu atendimento no local e após os primeiros cuidados, foi encaminhado para o Hospital da Providência. Nenhuma outra pessoa ficou ferida.

