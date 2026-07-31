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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Jovem de 20 anos é preso pela PM após agredir a companheira no Solo Sagrado

Vítima precisou de atendimento médico ao passar mal e relatar possível gravidez; denúncia partiu de uma vizinha

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.07.2026, 07:33:08 Editado em 31.07.2026, 07:33:04
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Jovem de 20 anos é preso pela PM após agredir a companheira no Solo Sagrado
Autor Mulher foi agredida pelo companheiro no Solo Sagrado - Foto: Reprodução

Um jovem de 20 anos foi preso na quinta-feira (30), suspeito de agredir fisicamente a própria companheira, de 19 anos, no Solo Sagrado, em Apucarana. A Polícia Militar foi acionada por uma vizinha que escutou os gritos de socorro da vítima e decidiu pedir ajuda.

-LEIA MAIS: Filho é preso após esfaquear a mãe e o padrasto em Jandaia do Sul

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O caso ocorreu em uma residência naquele bairro. Ao chegarem ao endereço, os policiais ainda conseguiram ouvir a discussão do casal do lado de fora do imóvel. A vítima relatou à equipe que a briga havia começado no dia anterior, motivada por ciúmes, e continuou na manhã de hoje.

De acordo com o relato da jovem, o agressor a puxou pelos cabelos, jogou-a no chão e deu socos em seu rosto. Em decorrência da violência, a mulher sofreu ferimentos em um dos dedos da mão, além de machucados no pescoço e na boca. Ela confessou ainda que, durante a confusão, arremessou o celular do companheiro no chão, quebrando a tela do aparelho.

Diante da situação, o rapaz foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Apucarana.

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Enquanto acompanhava o desfecho da ocorrência, a vítima começou a se sentir mal e revelou aos policiais a possibilidade de estar grávida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi imediatamente acionado, prestou os primeiros socorros no local e encaminhou a jovem a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica detalhada e exames.

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agressão doméstica Apucarana ciúmes POLICIA MILITAR saúde da mulher Violência contra a mulher
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