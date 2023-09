Jovem de 20 anos é atropelado em frente à UTFPR de Apucarana

Ambulância do Samu foi ao local

Um jovem de 20 anos foi atropelado por uma motocicleta na noite desta quarta-feira (13) em frente ao Campus da Universidade Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), em Apucarana, no norte do Paraná. O acidente foi registrado na Rua Denhei Kanashiro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Segundo os socorristas, o rapaz sofreu apenas escoriações leves.

A motociclista, de 26 anos, que conduzia uma Honda Biz, não sofreu ferimentos, informou o Samu.

Foto por TNOnline Honda Biz atropelou o jovem

Outra ocorrência

