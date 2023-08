Jovem de 20 anos chega alterado em casa e agride a mãe em Apucarana

Após agredir a mãe, jovem também acabou brigando com seu irmão e fugiu do local

Um jovem de 20 anos acabou agredindo sua mãe, de 60 anos, após chegar alterado em casa na manhã deste domingo (6), em Apucarana, no norte do Paraná. O caso aconteceu na Rua Angelo Mantine, no Residencial Orlando Bacarin.

De acordo com a Polícia Militar (PM), que solicitou a presença dos agentes foi o irmão do jovem, de 29 anos, que relatou que ao ver seu irmão agredindo sua mãe, acabou entrando em vias de fato com ele. Após a briga, o irmão mais jovem acabou fugindo do local.

Quando os policiais chegaram na residência, a mãe dos jovens também não estava no local, mas ela chegou enquanto os PMs, conversavam com o homem que havia chamado a PM, e confirmou que o seu filho mais jovem havia a agredido.

Tanto a mãe, como o filho mais velho, tiveram ferimentos no ombros, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado para atender as vítimas, que foram encaminhados até a UPA.

