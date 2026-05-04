Jovem de 19 anos morre após lutar contra leucemia em Apucarana

Morreu neste domingo (3), em Apucarana, no norte do Paraná, o jovem Rafael Henrique de Barros Milan, de 19 anos. Ele enfrentava um câncer do tipo leucemia há cerca de nove meses e estava em tratamento médico.

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Segundo familiares, Rafael iniciou o tratamento na cidade, mas passou a maior parte do período internado no Hospital Norte Paranaense (Honpar), onde recebia acompanhamento especializado.

Muito conhecido na comunidade, Rafael trabalhava na empresa Capotas Paraná e estudou no Colégio Cerávolo. Ele completaria 20 anos no próximo dia 15 de maio.

A morte precoce gerou forte comoção entre familiares, amigos e nas redes sociais. Em uma das homenagens, o avô, Walter Rodrigues, lamentou a perda: “Descanse em paz, meu neto querido. Vô te ama eternamente”.

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Em outra publicação nas redes sociais, uma mensagem destacou a força do jovem durante o tratamento. “Você foi guerreiro desde o começo. Lutou com tudo o que tinha...”



O tio, Luís Milan, também relembrou a convivência próxima da família e a união entre os parentes. Emocionado, ele destacou o impacto da perda, especialmente entre os mais jovens. “A simplicidade que o Rafa sempre teve deve servir de exemplo para valorizarmos cada momento da vida”, disse.

Rafael deixa a mãe, Daise Cristina, o pai, Leonardo Milan, e a irmã. Rafael também deixa familiares e amigos consternados com a perda. O velório é realizado na Capela Mortuária Central, e o sepultamento está marcado para esta segunda-feira (4), às 10h, no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

