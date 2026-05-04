TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
LUTO

Jovem de 19 anos morre após lutar contra leucemia em Apucarana

Rafael Milan enfrentava a doença há 9 meses; morte causa comoção

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.05.2026, 09:20:01 Editado em 04.05.2026, 09:38:22
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Jovem de 19 anos morre após lutar contra leucemia em Apucarana
Autor Foto: Arquivo pessoal

Morreu neste domingo (3), em Apucarana, no norte do Paraná, o jovem Rafael Henrique de Barros Milan, de 19 anos. Ele enfrentava um câncer do tipo leucemia há cerca de nove meses e estava em tratamento médico.

- LEIA MAIS: Saiba a previsão do tempo para esta segunda-feira (04) em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo familiares, Rafael iniciou o tratamento na cidade, mas passou a maior parte do período internado no Hospital Norte Paranaense (Honpar), onde recebia acompanhamento especializado.

Muito conhecido na comunidade, Rafael trabalhava na empresa Capotas Paraná e estudou no Colégio Cerávolo. Ele completaria 20 anos no próximo dia 15 de maio.

A morte precoce gerou forte comoção entre familiares, amigos e nas redes sociais. Em uma das homenagens, o avô, Walter Rodrigues, lamentou a perda: “Descanse em paz, meu neto querido. Vô te ama eternamente”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em outra publicação nas redes sociais, uma mensagem destacou a força do jovem durante o tratamento. “Você foi guerreiro desde o começo. Lutou com tudo o que tinha...”

O tio, Luís Milan, também relembrou a convivência próxima da família e a união entre os parentes. Emocionado, ele destacou o impacto da perda, especialmente entre os mais jovens. “A simplicidade que o Rafa sempre teve deve servir de exemplo para valorizarmos cada momento da vida”, disse.

Rafael deixa a mãe, Daise Cristina, o pai, Leonardo Milan, e a irmã. Rafael também deixa familiares e amigos consternados com a perda. O velório é realizado na Capela Mortuária Central, e o sepultamento está marcado para esta segunda-feira (4), às 10h, no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana comunidade solidária homenagens leucemia morte precoce Rafael Henrique
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV