Da Redação

Jovem de 19 anos é preso por tráfico de drogas em Apucarana

Um jovem, de 19 anos, foi preso nesta segunda-feira (14) pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na Rua João XXIII, na Vila Regina, durante a Operação Fecha Quartel, realizada pelo 10º Batalhão de Polícia Militar de Apucarana.

De acordo com a equipe policial, o rapaz foi encontrado caminhando e, como é conhecido no meio policial, foi abordado. Nas buscas pessoais nada foi localizado, porém, a cinco metros do local, próximo à linha férrea, os policiais encontraram 38 gramas de maconha, totalizando 10 porções da droga.

O jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Apucarana.