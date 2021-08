Da Redação

Jovem de 19 anos é detido por desobediência e uso de drogas

A Polícia Militar recebeu denúncia anônima, que um casal estaria traficando na Praça Rui Barbosa em Apucarana.

Segundo a PM, a pessoa que denunciou informou que viu quando um deles repassou um entorpecente para outra pessoa, no banheiro da praça.

No local, a equipe viu o casal com as mesmas roupas e características que foram repassados a eles.

Na abordagem o rapaz de 19 anos, desobedeceu a ordem e levou a mão a boca, para esconder a droga, em nova ordem para cuspir, ele arremessou de sua boca ao chão duas porções de substância análoga à maconha, pesando 1,4 gramas.

Em busca pessoal, foram localizados R$ 78.85 em cédulas e moedas diversas, com a adolescente de16 anos, nada de ilícito foi localizado, a adolescente não passou por busca pessoal devido a indisponibilidade de uma policial feminina no momento.

O rapaz foi encaminhado até o cartório do 10 BPM, para a lavratura do termo circunstanciado devido aos crimes de desobediência e drogas para consumo pessoal e a menor de idade foi liberada.