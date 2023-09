Jovem de 19 anos agride e ameaça esposa caso ela chamasse os vizinhos

A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite desta segunda-feira (04), após um jovem de 19 anos agredir sua esposa, de 24 anos em Apucarana, no norte do Paraná. De acordo com os policiais, a vítima relatou que foi enforcada, teve seu braço apertado, além de receber chutes na perna e puxões de cabelo.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Confira como ficam as temperaturas desta terça-feira (5) em Apucarana

Ainda segundo a mulher, o rapaz teria feito ameaças dizendo que se os vizinhos fossem chamados, ele iria matar ela. No entanto, a PM foi chamada.

continua após publicidade

Segundo os agentes, quando chegaram no local, foi possível ver o suspeito dentro da casa e começaram a chamar o jovem. No entanto, o rapaz se negou a atender e apagou as luzes da casa em seguida. Por conta disso, os policiais pularam o muro e utilizaram um martelo para abrir o cadeado do portão.

Neste momento o homem decidiu sair da casa. O jovem então foi encaminhado para a delegacia de Apucarana.

continua após publicidade

Siga o TNOnline no Google News