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ACIDENTE

Jovem de 18 anos fica ferido após queda de bicicleta em Apucarana

Após o atendimento inicial no local, ele foi encaminhado ao Hospital da Providência para avaliação médica mais detalhada

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.06.2026, 12:48:56 Editado em 22.06.2026, 12:48:52
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Jovem de 18 anos fica ferido após queda de bicicleta em Apucarana
Autor Ele recebeu os primeiros atendimentos da equipe do Siate - Foto: Arquivo TN

Um jovem de 18 anos ficou ferido após sofrer uma queda de bicicleta no início da tarde desta segunda-feira (22), na Rua Magno Cavalcante, no Conjunto Habitacional Sumatra, em Apucarana.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi atendida pela equipe do Siate. A vítima apresentava ferimentos na cabeça, na boca e na perna direita. Ainda segundo os socorristas, o jovem chegou a perder a consciência por alguns instantes após a queda.

Após o atendimento inicial no local, ele foi encaminhado ao Hospital da Providência para avaliação médica mais detalhada.

O que teria provocado a queda não foi informado.

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