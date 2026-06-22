Jovem de 18 anos fica ferido após queda de bicicleta em Apucarana
Após o atendimento inicial no local, ele foi encaminhado ao Hospital da Providência para avaliação médica mais detalhada
Escrito por Da Redação
Publicado em 22.06.2026, 12:48:56 Editado em 22.06.2026, 12:48:52
Ele recebeu os primeiros atendimentos da equipe do Siate - Foto: Arquivo TN
Um jovem de 18 anos ficou ferido após sofrer uma queda de bicicleta no início da tarde desta segunda-feira (22), na Rua Magno Cavalcante, no Conjunto Habitacional Sumatra, em Apucarana.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi atendida pela equipe do Siate. A vítima apresentava ferimentos na cabeça, na boca e na perna direita. Ainda segundo os socorristas, o jovem chegou a perder a consciência por alguns instantes após a queda.
Após o atendimento inicial no local, ele foi encaminhado ao Hospital da Providência para avaliação médica mais detalhada.
O que teria provocado a queda não foi informado.
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