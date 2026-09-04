Jovem de 18 anos fica ferida após ser atropelada por motocicleta em frente ao Detran em Apucarana

Uma jovem de 18 anos ficou ferida após ser atropelada por uma motocicleta na noite desta sexta-feira (4), na Rua Nova Ucrânia, no bairro Jardim Kiri, em Apucarana (PR). O acidente aconteceu em frente ao posto do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) e mobilizou equipes de resgate do Corpo de Bombeiros.

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A pedestre foi socorrida no local pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). Segundo as equipes de resgate, a vítima permanenceu consciente durante o atendimento inicial, mas apresentava um ferimento na cabeça decorrente do impacto. Após os primeiros socorros prestados na via, ela foi encaminhada ao Hospital da Providência para a realização de exames complementares e avaliação médica detalhada.