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TRÂNSITO

Jovem de 18 anos fica ferida após ser atropelada por motocicleta em frente ao Detran em Apucarana

Vítima foi socorrida consciente pelo Siate e encaminhada ao Hospital da Providência

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jovem de 18 anos fica ferida após ser atropelada por motocicleta em frente ao Detran em Apucarana
Autor Ocorrência mobilizou equipes de resgate do Corpo de Bombeiros - Foto: TNOnline

Uma jovem de 18 anos ficou ferida após ser atropelada por uma motocicleta na noite desta sexta-feira (4), na Rua Nova Ucrânia, no bairro Jardim Kiri, em Apucarana (PR). O acidente aconteceu em frente ao posto do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) e mobilizou equipes de resgate do Corpo de Bombeiros.

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A pedestre foi socorrida no local pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). Segundo as equipes de resgate, a vítima permanenceu consciente durante o atendimento inicial, mas apresentava um ferimento na cabeça decorrente do impacto. Após os primeiros socorros prestados na via, ela foi encaminhada ao Hospital da Providência para a realização de exames complementares e avaliação médica detalhada.

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acidente de transito Apucarana atropelamento emergência médica moto Segurança Viária
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