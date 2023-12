Jovem de 18 anos é preso com moto furtada pela 2ª vez em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um jovem de 18 anos foi preso pela segunda com um veículo furtado pela Polícia Militar (PM) em Apucarana, norte do Paraná. A ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira (21), quando ele foi encontrado pela Rocam na Rua Deolindo Massambani, na região do Parque Bela Vista.

O suspeito estava com uma Honda CG verde, que foi furtada em 30 de novembro, segundo a equipe policial. Denúncias informaram à PM que ele estaria realizando manobras perigosas com a motocicleta pelo Jardim Ponta Grossa. A polícia já tinha conhecimento da placa e que estava com alerta de furto.

Conforme informou o Cabo Pacheco, da equipe da Rocam da 10º BPM, essa não foi a primeira vez que o rapaz foi preso com um veículo furtado. O jovem foi conduzido para a delegacia de Apucarana e a motocicleta apreendida. Ele disse aos policiais que comprou a CG pela internet.

