Jovem de 18 anos é presa com drogas, em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No local, foram encontradas porções de crack, que renderiam até 50 pedras após fracionadas e dois pinos de cocaína

Uma jovem de 18 anos foi presa na noite desta quarta-feira, 04, no Jardim Figueira, em Apucarana, norte do Paraná. Ela confessou para a polícia que estaria comercializando drogas e apontou o local onde a substância estaria escondida.

continua após publicidade .

Segundo o boletim de ocorrências da Polícia Militar (PM), a equipe estava em patrulhamento pela Rua Jerônimo Milano, no Jardim Figueira, local já conhecido pela incidência de tráfico de drogas. Ao passar em frente a residência da mãe de um conhecido traficante de drogas do local, perceberam que um rapaz, conhecido pelos policiais, estava na frente da casa com uma moça. Quando eles viram os policiais, correram para dentro e fecharam o portão.

- LEIA MAIS: Em sequência de furtos, outras duas lojas são arrombadas em Apucarana

continua após publicidade .

A equipe foi até o local para fazer a abordagem dos suspeitos, e viram que um homem correu para o fundo da residência e pulou o muro, fugindo. A moça também correu, juntamente com um outro rapaz, mas os dois não conseguiram fugir.

A equipe solicitou à proprietária da residência, de 65 anos, que abrisse o portão e autorizasse a equipe a fazer as buscas. Desta forma, a jovem, de 18 anos foi identificada, assim como o rapaz de 20 anos que também estava no local. Ela chegou a ser liberada, mas retornou em seguida, com a chegada dos cães de faro que fariam revista no local, dizendo que ela mesma apontaria o local onde haviam drogas escondidas. No local, foram encontradas porções de crack, que renderiam até 50 pedras após fracionadas e dois pinos de cocaína.

Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada até a delegacia de Apucarana, juntamente com as drogas.

Siga o TNOnline no Google News