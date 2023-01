Jovem de 18 anos é agredida pelo parceiro na frente do filho de 1 ano

Da Redação

As agressões começaram por conta de um desentendimento do casal

Uma jovem de 18 anos foi agredida pelo companheiro de 21 anos na noite deste domingo, 15, no Jardim Isabela II, em Apucarana, norte do Paraná. A moça foi agredida com pauladas e pedradas, na frente do filho do casal, um bebê de apenas 1 ano de idade.

Segundo o boletim de ocorrências, uma vizinha do casal teria acionado a polícia depois de ouvir gritos. Chegando no local, a jovem de 18 anos disse aos policiais que seu companheiro, de 21 anos, a agrediu com um pedaço de madeira causando hematoma na perna esquerda e uma pedrada causando um corte na perna direita. As agressões começaram por conta de um desentendimento do casal.

Segundo a polícia, no local havia uma janela quebrada e vários estilhaços de vidro no interior e exterior da casa. No local também estava uma criança de 1 ano, filho do casal. O rapaz recebeu voz de prisão e foi entregue na delegacia da cidade.

