Jovem de 18 anos cai de bicicleta e precisa ser levado ao hospital

Ciclista foi atendido pelo Siate, do Corpo de Bombeiros

Um jovem de 18 anos sofreu ferimentos na tarde desta quarta-feira (21) após cair de bicicleta. O acidente foi registrado na Avenida Aviação, no Jardim Trabalhista, em Apucarana.

O rapaz foi atendido por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros.

O jovem sofreu contusões no crânio e escoriações pelo corpo. Ele foi encaminhado para atendimento no Hospital da Providência, onde passará por exames para detectar o grau das lesões.



Segundo informações de testemunhas, o ciclista vinha pela Avenida Aviação quando se desequilibrou. Ele contou aos socorristas que perdeu os freios da bicicleta e, ao tentar desviar de uma moto, caiu ao passar por um quebra-mola na rua.

ACIDENTE COM MOTOCICLISTA

