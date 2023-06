Jovem de 17 anos é flagrado com drogas e tenta enganar PM; entenda

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na noite desta segunda-feira (12), um jovem de 17 anos acabou sendo encaminhado para a delegacia de polícia de Apucarana, no Norte do Paraná, após ser flagrado com drogas e ainda tentar enganar os agentes da Polícia Militar (PM).

continua após publicidade

De acordo com o boletim de ocorrência, a situação aconteceu por volta das 20h42, quando o adolescente foi abordado na Avenida Curitiba junto com alguns amigos. Conforme as autoridades, o grupo teria provocado a equipe que realizava um patrulhamento de rotina.

- LEIA MAIS: Mulher cobra aluguel do ex-marido e é agredida e ameaçada de morte

continua após publicidade

Durante buscas, foi encontrado duas porções de maconha com o adolescente. Além da droga, o rapaz tentou ludibriar a equipe sobre a sua identidade, impossibilitando que os policiais fizessem sua identificação.

Com isso, ele acabou sendo encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial, juntamente com a droga, para ser identificado e as providências necessárias serem tomadas.

Siga o TNOnline no Google News