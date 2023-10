Jovem de 16 anos fica em estado grave após colidir moto com caminhão

Um jovem de 16 anos ficou em estado grave após colidir a moto que pilotava com um caminhão na tarde desta quinta-feira (12) em Apucarana no norte do Paraná. O acidente aconteceu na rua Fernando Pereira esquina com a rua Francisco de Mesquita Gomes, no Núcleo Habitacional Marcos Freire.

Segundo informações de populares que viram o acidente, o motorista do caminhão não respeitou a sinalização de "pare" e invadiu a preferencial. O homem fugiu do local sem prestar atendimento à vítima.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e compareceram no local. De acordo com informações dos socorristas, o jovem teve politrauma, que é o conjunto de lesões pelo corpo. A vítima foi intubada e encaminhada em estado grave para o Hospital da Providência.

