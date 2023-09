Jovem de 16 anos é roubado por grupo de quatro pessoas em Apucarana

Um jovem, de 16 anos, foi vítima de um assalto na madrugada desta segunda-feira (4) no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. O rapaz seguia pela Rua Fernando Pereira, com um amigo de 17 anos, quando por volta das 00h21 foi surpreendido por quatro assaltantes. De acordo com o boletim de ocorrência, os suspeitos eram três homens e uma mulher, e estavam em um veículo Chevrolet Celta de cor preta.

Conforme relato, os quatro assaltantes abordaram os dois amigos, mas apenas o jovem de 16 anos foi roubado. Os suspeitos levaram um celular iPhone8 Plus na cor branca. Segundo a vítima, o aparelho estava com uma "capinha" de cor vermelha.

As vítimas descreveram as quatro pessoas, e a Polícia Militar (PM) realizou patrulhamento na região, mas nenhum suspeito foi encontrado. Conforme o B.O., os bandidos seriam um homem branco obeso de moletom branco; um homem moreno de bigode fino com jaqueta vermelha com uma faixa branca; uma menina com jaqueta verde-escura sem capuz e o motorista, a vítima não conseguiu informar as características do motorista, por dizer não ter visto a pessoa.

