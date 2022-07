Jovem corre atrás de suspeitos que invadiram casa e é agredido

Da Redação

Um jovem, de 22 anos, foi agredido por dois homens que invadiram o quintal da casa do rapaz, em Apucarana. O ferido procurou socorro na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a Polícia Militar (PM) foi chamada, no começo da tarde desta quinta-feira (14).

O jovem contou para a PM que estava em sua casa, na região da Vila Feliz, quando percebeu que dois suspeitos estavam no quintal, ele então resolveu enfrentar os homens que correram, porém, o rapaz foi atrás.

De acordo com o jovem, ao chegar próximo da Travessa do Gera, os dois suspeitos, que estavam com uma corrente na mão, agrediram ele, depois fugiram.

O jovem sofreu diversos ferimentos no braço e nas pernas. Ele não chamou a PM e foi direto até a UPA. Os policiais orientaram a vítima e registraram a ocorrência.

O caso será investigado, nenhum objeto da casa foi levado. A polícia orienta que reagir é arriscado.

