Jovem com mandado de prisão em aberto por estupro é preso

Um jovem, de 22 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (30), no Bairro Djalma Mendes, em Apucarana, com um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável.

A Polícia Militar (PM) foi informada que o fugitivo estava no endereço citado, foi até o local e o prendeu. Ele foi encaminhado pelos policiais para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (SDP).

Outro caso

A Polícia Militar (PM), de Apucarana, prendeu no dia 27 de novembro, um homem, de 40 anos, com um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio qualificado. A prisão ocorreu no Residencial Belo Horizonte.

De acordo com informações do boletim da PM, o foragido da justiça foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (SDP) sem algemas.